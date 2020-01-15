Melikgazi Belediyespor, başarıdan başarıya koşuyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyespor, başarıdan başarıya koşuyor

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi MELMEK kursu taekwondo sporcusu Beyza Basma Ankara'da yapılan şampiyonasında Türkiye 3.'sü oldu.

Melikgazi Belediyespor, başarıdan başarıya koşuyor, System.String[]

Melikgazi Belediyesi MELMEK kursu taekwondo sporcusu Beyza Basma Ankara'da yapılan şampiyonasında Türkiye 3.'sü oldu. Melikgazi Belediyespor takımları diğer branşlarda da başarılar almaya devam ediyor.


Beyza Basma 12-16 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da yapılan şampiyonaya katılan büyükler taekwondo Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu.


Genç sporcuyu kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sporcularımızın başarısı sporda ne kadar doğru işler yaptığımızın kanıtı. Türkiye olimpiyatlarında hazırlık sporcusu olan Melikgazi Belediyespor taekwondo sporcumuz Beyza, bu başarısından dolayı, milli takım kadrosuna davet edilerek, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak olan turnuvada milli takımımızı, ülkemizi ve Kayserimizi temsil edecek. Beyza kızımıza bu yolda başarılar dilerim." dedi.


Melikgazi Belediyespor'un diğer spor branşlarında da başarılara imza attığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları kaydetti:


"2. Lig 3 grup voleybol A takımımız 11 maçta 11 galibiyet alarak grup birincisi oldu. Voleybol genç takımımız Kayseri 1.'si oldu. Türkiye finallerine katılabilmek için grup maçlarına gidecek. Kayseri birincisi olan voleybol yıldız takımımız Türkiye finallerine katılabilmek için grup müsabakalarına gidecek. Kayseri ikincisi olan Basketbol takımımız Türkiye final grup maçlarına gidecek. Her seferinde olduğu gibi yine bizi başarıyla temsil edeceklerine inancım oldukça fazla. Teknik hocalarımıza sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederim." - KAYSERİ

Melikgazi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
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