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Melikgazi Belediyespor'da ayrılık

43 dakika önce

Melikgazi Belediyesi Voleybol A takımında 8 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yapan Metin Tutum görevinden ayrıldı.

Melikgazi Belediyespor'da ayrılık, System.String[]
Melikgazi Belediyesi Voleybol A takımında 8 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yapan Metin Tutum görevinden ayrıldı.

2019-2020 sezonunda Voleybol 2.Liginde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyesi Voleybol takımında ayrılık. Kendi istediği ile ayrıldığını açıklayan tecrübeli antrenör Metin Tutum yaptığı açıklamada, " 8 yıldır Voleybol 1.Lig ve 2.Liginde gerekse altyapıda sayısız Türkiye finallerine katılarak çok güzel başarılara imza attık. Yetiştirdiğimiz sporcuları Beden Eğitimi Öğretmenliği, polislik ve askeriye gibi meslekleri kazandırıp hayatlarına umut ışığı olduk. Bu sene için tarafıma 2.Lig yardımcı antrenörlüğü ve maaşıma zam teklif edilmesine rağmen yönetimle olan fikir ayrılıklarımız yüzünden, kariyer ve maddiyattan önemli şeyler olan haysiyet ve onur daha ağır bastığı için Melikgazi Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kulübünden kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Başta emeklerini ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Büyükşehir Başkan yardımcısı sayın Serdar Öztürk'e, A takım antrenörü ve kulübün her şeyi Fuat Kalay hocama, A takım sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde Melikgazi Belediye Spor kulübüne başarılar dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ
Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
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