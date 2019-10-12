Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor'dan 3 maçta 3 galibiyet
Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor'dan 3 maçta 3 galibiyet

Melikgazi Belediyespor'dan 3 maçta 3 galibiyet

48 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol ve basketbol takımlarının karşılaşmalarda galibiyete adeta abone olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyespor'dan 3 maçta 3 galibiyet, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol ve basketbol takımlarının karşılaşmalarda galibiyete adeta abone olduğunu söyledi.


Melikgazi Belediyespor oyuncuların amatör ruh ve profesyonel bir takım ruhu ile karşılaşmalara hazırlandığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Basketbol Takımı 18 yaş gurubu 3. maçında Kayseri Basketbol'u 69-30 gibi farklı bir skor ile yendi. Bu başarı inanmışlığın ve disiplinli çalışmanın bir sonucudur. Takımımızı tebrik ederim" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, gençleri her zaman olduğu gibi bu başarılarından dolayı kutladığını ve gençlerden sezon boyunca bu başarıyı göstermelerini istedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, basketbol, Melikgazi, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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