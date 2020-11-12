Melikgazi Belediyespor'dan galibiyet serisi - Son Dakika

Melikgazi Belediyespor'dan galibiyet serisi

12.11.2020 15:55
Melikgazi Belediyespor'dan galibiyet serisi, System.String[]

Erkekler 1'nci Ligi A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı, kendi evinde Halkbank ile mücadele ederek 3-1 galip geldi.

Erkekler 1'nci Ligi A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı, kendi evinde Halkbank ile mücadele ederek 3-1 galip geldi.

Almış oldukları galibiyetten dolayı takımı kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Takımımız 5 maç sonunda 6 puan ile 6 sırada yer alıyor. Takımın kendilerine olan güveni arttıkça maçlardan alınan galibiyetlerde artıyor. Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya destek olacağız. Kendilerine başarılar dilerim. Takımımız bu cumartesi günü saat 13.00'te Global Cennet Travel Düzce'yi ağırlayacak. Kendilerine başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyespor'dan galibiyet serisi
Melikgazi Belediyespor'dan galibiyet serisi
Melikgazi Belediyespor'dan galibiyet serisi

Melikgazi, Halkbank, voleybol, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor'dan galibiyet serisi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir "Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı
Kaçtığı iddia edilen Paşinyan sosyal medyadan ulusa seslendi: İmzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık Kaçtığı iddia edilen Paşinyan sosyal medyadan ulusa seslendi: İmzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık         
15:51
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü         
15:09
HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından, birçok eylemin faili teröristlerin bilgileri çıktı HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasından, birçok eylemin faili teröristlerin bilgileri çıktı         
14:45
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini ekmek bıçağıyla öldürdü: Soranlara Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini ekmek bıçağıyla öldürdü: Soranlara "Pişman değilim" dedi         
14:36
Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi         
13:50
Görenler gözlerine inanamadı! Afyonkarahisar'daki Arkeoloji Müzesi internette satışa çıkarıldı Görenler gözlerine inanamadı! Afyonkarahisar'daki Arkeoloji Müzesi internette satışa çıkarıldı         
13:41
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 16:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi Belediyespor'dan galibiyet serisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei