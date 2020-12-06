Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu
06.12.2020 14:59
Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Jeopark Kula Belediyespor'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Jeopark Kula Belediyespor'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Ligde bu sezon bir türlü istediğini bulamayan Melikgazi Belediyespor, ligde oynadığı 9. maçında deplasmanda Jeopark Kula Belediyespa'a toplamda 81 dakika süren mücadelede 3-0 mağlup oldu. Evsahibi takım setleri 26-24, 25-15 ve 25-22 kazanırken, 6. galibiyetine imza attı. Melikgazi Belediyespor ise bu sezon 2 galibiyet alırken, 7. kez salondan mağlubiyet ile ayrılmış oldu. - KAYSERİ
Son Dakika Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın