Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor Deplasmandan Galibiyetle Döndü

Melikgazi Belediyespor Deplasmandan Galibiyetle Döndü

1 saat önce

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyesi ligin 11.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Samsun Bafra Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Melikgazi Belediyespor Deplasmandan Galibiyetle Döndü, System.String[]
Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyesi ligin 11.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Samsun Bafra Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Samsun Spor Salonunda oynanan ve rakibi karşısında net bir sonuçla kazanan Melikgazi Belediyespor lider olarak gittiği zorlu deplasmandan lider olarak döndü. Haftalardır liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Melikgazi Belediyespor kalan 7 haftada bütün maçlarını kazanıp şampiyonluğunu ilan etmekte kararlı. Rakibi Samsun Bafra Belediyespor karşısında ilk seti 32-34, ikinci seti 15-25 ve üçüncü seti 13-25 kazanan Melikgazi Belediyespor sahadan set vermeden 3-0 ile ayrıldı. İlk set büyük heyecana sahne olurken rakibine şans tanımayan Melikgazi Belediyespor rakibinin direncini kırıp ikinci ve üçüncü seti rahat geçerek net bir galibiyete imza attı. Melikgazi Belediyespor ligin 12.haftasında sahasında son sırada yer alan Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Bafra Belediyespor, Samsun, Melikgazi, Spor
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