Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü - Son Dakika Spor

Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü

6 saat önce

Melikgazi Belediyespor, ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Konya ekibi Gezlevi Spor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.

Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü, System.String[]

Melikgazi Belediyespor, ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Konya ekibi Gezlevi Spor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.


Türkiye Voleybol Erkekler 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta rakibi Konya Gezlevi Spor'u mağlup ederek 1.Lig yolunda emin adımlar ilerliyor.


Konya Bozkır Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini ilk seti 25-20 ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-18 kazanan Melikgazi Belediyespor sahadan net bir sonuçla ayrılarak Kayseri'ye galibiyetle döndü.


Maç sonu büyük bir sevinç yaşayan Melikgazi Belediyespor galibiyeti doyasıya kutladı.


Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay yatığı açıklamada, "9'da 9 yaparak yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Misafirperverliği için Konya Bozkır halkına ve Gezlevi Spor Kulübü antrenörü Ramazan hocaya teşekkür ederim Hedefimiz 1. Lig. İnşallah sezon sonu ulaşacağız. Herkesin ellerine sağlık" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Bozkır, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:08 Kaynak: İHA
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