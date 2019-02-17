Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor - Erzurum Spor Lisesi: 3-0

Melikgazi Belediyespor - Erzurum Spor Lisesi: 3-0

49 dakika önce

SALON: AtatürkHAKEMLER: Kerimhan Kaynak, Veysel AlışMELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mahmut İğret, Mehrali Duman, Mehmet Emin Polat (Duran Koçyiğit, Alpay Soytürk, Osman Özdemir, Ömer Safa Koçyiğit, Adem Öztürk, Hasan Sonuç)ERZURUM SPOR LİSESİ: Mustafa Sızlağ,...

Melikgazi Belediyespor - Erzurum Spor Lisesi: 3-0, System.String[]


SALON: Atatürk

HAKEMLER: Kerimhan Kaynak, Veysel Alış

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mahmut İğret, Mehrali Duman, Mehmet Emin Polat (Duran Koçyiğit, Alpay Soytürk, Osman Özdemir, Ömer Safa Koçyiğit, Adem Öztürk, Hasan Sonuç)

ERZURUM SPOR LİSESİ: Mustafa Sızlağ, Çağdaş Parlak, Eyüpcan Güleroğlu, Burak Polat, Murat Veli Uzunoğulları, Ömer Faruk Aytaş (Oğuzhan Burak İnceoğlu, Salih Yaniğbaş, Yusuf Polat, Emirhan Babürşah, Hasan Kaya, Recep Tayyip Lorci)

SETLER: 25-18, 25 -20, 25- 17

SÜRE: 66 (23, 22, 21)

Türkiye Erkekler 2'nci Voleybol Ligi 3'üncü Grup'ta Play-Off'u garantileyen Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor, evinde Erzurum Spor Lisesi'ni 3-0'lık skorla yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:00 Kaynak: DHA

Davut Şahin, Afşar, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
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