Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti

Melikgazi Belediyespor evinde oynadığı maçta Balıkesir ekibi Bigadiç Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin 8.haftasında evinde oynadığı maçta büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Bigadiç Belediyespor'a son sette kaybetti ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Kayseri Atatürk Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada konuk ekip Bigadiç Belediyespor ilk seti 22-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti ev sahibi ekip Melikgazi Belediyespor 25-21 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü seti yine konuk ekip 23-25 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü seti Melikgazi Belediyespor 25-19 kazarak skoru 2-2 yaptı ve set 5'e uzadı. Son sette rakibi karşısında 14-12 olan ev sahibi ekip Melikgazi Belediyespor rakibine 16-18 kaybetti ve sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Melikgazi Belediyespor maç sonu büyük üzüntü yaşarken, Bigadiç Belediyespor ise büyük sevinç yaşadı.

Melikgazi Belediyespor aldığı bu mağlubiyetle ligde 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 6 puanda kaldı. - KAYSERİ