Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti
13.12.2020 17:05
Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 10. Hafta maçında kendi sahasında Alanyaspor Belediyespor'a 3-1 yenilmekten kurtulamadı.
Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 10. Hafta maçında kendi sahasında Alanyaspor Belediyespor'a 3-1 yenilmekten kurtulamadı.
Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda oynanan ligin 10. Hafta karşılaşmasında Atatürk Spor Salonu'nda Alanya Belediyespor'u konuk eden Melikgazi Belediyespor, güçlü rakibine 3-1 yenilmekten kurtulamadı. İlk seti 25-21 kazanan evsahibi takım ardından rakibine 25-20, 125-17 ve 25-20'&lik setlerle boyun eğdi. Kayseri ekibi kendi sahasında aldığı bu mağlubiyet ile bu sezonki 8. Yenilgisi alarak 11. Sıraya demir attı. - KAYSERİ
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