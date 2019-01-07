Melikgazi Belediyespor Evinde Mağlup
1 saat önce
Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyesi ligin 10.haftasında sahasında oynadığı maçta Çorum Belediyesi Gençlikspor 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Türkiye
Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Melikgazi
Belediyesi ligin 10.haftasında sahasında oynadığı maçta Çorum
Belediyesi Gençlikspor 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Kayseri Atatürk
Spor Salonunda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada Melikgazi Belediyesi ilk seti 25-25 ve ikinci seti 25-22 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü seti konuk Çorum Belediyesi Gençlikspor 19-25 ve dördüncü seti 17-25 kazanarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Beşinci sette ise konuk ekip 13-15 üstünlük sağlayarak deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Melikgazi Belediyespor ise 2-0 öne geçmesine rağmen sahasında ve taraftarı önünde rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.
Oynanan her set büyük heyecana ve mücadeleye sahne olurken, karşılaşmayı izleyen sporseverler ise büyük keyif aldı. Melikgazi Belediyespor sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen liderliğini sürdürüyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:20 Kaynak: İHA
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