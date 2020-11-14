SALON: AtatürkHAKEMLER: Halit Cerit, Cihan DemirMELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Berk Seray, Ali Shahbazi, Ömer Uygur, İsa Aydoğdu, Yiğit Korkut (L) ( Mustafa Atakan, Davut Şahin, Görkem Özgür, Mehmet Can, Hakan Sabunluoğlu)GLOBAL CONNECT TRAVEL DÜZCE: Kerem Can, Muhammet Delibaş, Alperen Aydın, Sencer Urer, Berke Can, Berke Dalay, Recep Akbayrak (L) (Hakan Destanoğlu, Emre Can, Metehan Baş, Ahmet Zümrüt, Hüseyin Alper, Doruk Daıoğlu)SETLER: 25-16, 22-25, 23-25, 17-25SÜRE: 105 Dakika (22 - 29 - 30 - 24)TVF 1'inci Lig Erkekler A Grubu 6'ncı hafta maçında, Melikgazi Belediyespor evinde Global Connect Travel Düzce'ye 3-1 mağlup oldu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Melikgazi Belediyespor - Global Connect Travel Düzce: 1-3 - Son Dakika Spor