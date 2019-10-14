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Melikgazi Belediyespor hazırlık maçında galip

1 saat önce

Melikgazi Belediyespor, yeni sezon öncesi sahasında oynadığı hazırlık maçında Mersin ekibi Silifke İdman Yurduspor'u mağlup etti.

Melikgazi Belediyespor hazırlık maçında galip, System.String[]

Melikgazi Belediyespor, yeni sezon öncesi sahasında oynadığı hazırlık maçında Mersin ekibi Silifke İdman Yurduspor'u mağlup etti.


2019-2020 sezonunda Voleybol 2.Liginde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-Beyazlılar Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynadığı iki hazırlık maçını 25-20, 26-24, 25-12 ve 25-19 setlerle kazandı. Mersin Silifke İdman Yurdu ile yeni sezonda aynı grupta mücadele edecek olan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
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