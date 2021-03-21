Melikgazi Belediyespor, kendi sahasında kaybetti

Türkiye Birinci ErkeklerVoleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 20. hafta maçında kendi evinde Jeopark Kula Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Birinci ErkeklerVoleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 20. hafta maçında kendi evinde Jeopark Kula Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynan karşılaşmaya evsahibi takım Burak Kılıç, Yiğit korkut, Atakan Ayan, Berk Söylemez, MehmetCan Ağırbaş, Ali Shahbazi, Emincankocabaş, Daniel Vargas, Mete Hasdemir, Mustafa Demirci, Abdullah belik ve Furkan Akyıldız kadrosu ile çıktı. Maçta üstün oynayan konuk ekip Jeopark Kula Belediyespor setlerde rakibine 16-25, 23-25, 25-20 ve 21-25 üstünlük sağlayarak salondan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Bu skorla 31 puana yükselen Jeopark Kula Belediyespor, üçüncü sıraya yükselirken, 16puanda kalan Melikgazi Belediyespor ise 11. sırada kendine yer bulabildi. - KAYSERİ

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