Melikgazi Belediyespor Kulübü, Paralimpik Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor Kulübü, Paralimpik Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Melikgazi Belediyespor Kulübü, Paralimpik Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

6 saat önce

Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcuları, Ankara'da düzenlenen Paralimpik Milli Takımlar Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.

Melikgazi Belediyespor Kulübü, Paralimpik Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı, System.String[]

Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcuları, Ankara'da düzenlenen Paralimpik Milli Takımlar Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı branşlarda 2 ikincilik kazanan takımı tebrik eden Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "K43 kategorisinde Osman Yalt ve K44 kategorisinde Enes Öztürk, Türkiye ikincisi olarak başarılı maçlar çıkardı. Sporla tanışan engelli birey, rehabilite olurken aynı zamanda sosyal hayatın içine dahil oluyor." dedi.

Üst düzey sporcu olma potansiyelini ortaya koyan sporcuların milli takımlarda görev alarak Kayseri'yi temsil etme hakkını kazandığını anımsatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Müsabakanın sonuçlarının ardından nisan ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için milli takım kampına davet edilen sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu sonuç ile büyük bir başarıya imza attılar, şehrimizi ve ilçemizi gururlandırdılar."

Melikgazi, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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