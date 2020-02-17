Melikgazi Belediyespor liderliği garantiledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor liderliği garantiledi - Son Dakika Spor

Melikgazi Belediyespor liderliği garantiledi

6 saat önce

Melikgazi Belediyespor Voleybol Erkek takımı ligin bitimine 1 hafta kala 2.Lig 3.Grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi.

Melikgazi Belediyespor liderliği garantiledi, System.String[]

Melikgazi Belediyespor Voleybol Erkek takımı ligin bitimine 1 hafta kala 2.Lig 3.Grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi.


Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig 3. Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor hedefine adım adım ilerliyor. Melikgazi Belediyespor ligin 15. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Tarsus Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek Kayseri'ye galibiyetle döndü. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 41 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon 2. Lig 3. Grupta büyük bir başarıya imza atan Melikgazi Belediyespor ligin son maçında sahasında oynayacağı Aksaray MTAL Gençlik Spor Kulübü maçının ardından normal sezonu tamamlayacak ve Play-Off çalışmaları için kampa girecek.


1. Lige terfi maçlarına çıkacak olan Melikgazi Belediyespor kupayı Kayseri'ye getirmek istiyor. Play-Off'lar 6- 8 Mart 2020 tarihlerinde belirlenen bir ilde oynanacak. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım Türkiye'de hayatından mutlu olanların oranı %53'ten %52'ye düştü Hasan Ali Kaldırım: Ersun Yanal beni neden oynatmadı, anlamadım

Son Dakika Haberleri
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser
13:41 İşte Helin Avşar'ın yeni sevgilisi!
13:41 Şarkıcı Merve Özbey'den çocuk itirafı!
13:41 Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması!
14:39 Serdar Ortaç'tan ilginç itiraf: Bir kadında göbek şekline önem veririm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 15:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi Belediyespor liderliği garantiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]