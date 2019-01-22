Melikgazi Belediyespor Liderliğini Sürdürüyor
1 saat önce
Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor evinde oynadığı maçta Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.
Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor evinde oynadığı maçta Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: N. Halil Ateş xx, İbrahim Cılız xx
Melikgazi Belediyespor: Yusuf Afşar xxx, Mustafa Aşçı xxx, Davut Şahin xxx, Mehrali Duman xxx, Hasan Sonuç xxx, Muharrem Polatdemir xxx, (Adem Öztürk xx), Duran Koçyiğit xx, Ömer Safa Koçyiğit xx, Alpay Soytürk xx, Mehmet E.Polat xx, Mahmut İğret xx, Osman Özdemir xx
Tokat Belediye Plevne Spor: Kaan Bülbül x, Sedat Kızgın x, Oğuz Akgün x, Hakan Topal x, Erkan Demirci x, Muhammet Z. Dinçer x, Çağrı Yavuz x, Burak Yalçın x, Mehmet A.Sever x,Ahmet M.Güreş x, Mert C.Demirci x, Ahmet T.Özdemir x, Umutcan B.Özdemir x, Mert Karatepe x
Setler:
1-Set: 25 - 15
2-Set: 25 - 13
3-Set: 25 - 15 - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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