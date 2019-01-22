Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor Liderliğini Sürdürüyor

Melikgazi Belediyespor Liderliğini Sürdürüyor

1 saat önce

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor evinde oynadığı maçta Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Melikgazi Belediyespor Liderliğini Sürdürüyor, System.String[]
Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor evinde oynadığı maçta Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: N. Halil Ateş xx, İbrahim Cılız xx

Melikgazi Belediyespor: Yusuf Afşar xxx, Mustafa Aşçı xxx, Davut Şahin xxx, Mehrali Duman xxx, Hasan Sonuç xxx, Muharrem Polatdemir xxx, (Adem Öztürk xx), Duran Koçyiğit xx, Ömer Safa Koçyiğit xx, Alpay Soytürk xx, Mehmet E.Polat xx, Mahmut İğret xx, Osman Özdemir xx

Tokat Belediye Plevne Spor: Kaan Bülbül x, Sedat Kızgın x, Oğuz Akgün x, Hakan Topal x, Erkan Demirci x, Muhammet Z. Dinçer x, Çağrı Yavuz x, Burak Yalçın x, Mehmet A.Sever x,Ahmet M.Güreş x, Mert C.Demirci x, Ahmet T.Özdemir x, Umutcan B.Özdemir x, Mert Karatepe x

Setler:

1-Set: 25 - 15

2-Set: 25 - 13

3-Set: 25 - 15 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Türkiye, Tokat, Melikgazi, Spor
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