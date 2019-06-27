Melikgazi Belediyespor mağlubiyetle başladı
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Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor'un Türkiye finallerinde oynadığı ilk maçını mağlubiyetle kapattı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Kulüplü Genç
Erkekler Türkiye
Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi
Belediyespor'un Türkiye finallerinde oynadığı ilk maçını mağlubiyetle kapattı. Ankara
'da oynadığı ilk maçında güçlü rakibi Halkbank ile karşı karşıya gelen Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar bugün saat 13.00'de ikinci karşılaşmasında Ankara Selim Sırrı
Tarcan Spor Salonunda Fenerbahçe
ile karşı karşıya gelecek. Melikgazi Belediyespor, Fenerbahçe maçının ardından yarın üçüncü maçında İzmir
ekibi Altekma takımı ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
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