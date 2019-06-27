Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor mağlubiyetle başladı
Son Dakika Spor Haber

Melikgazi Belediyespor mağlubiyetle başladı

48 dakika önce

Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor'un Türkiye finallerinde oynadığı ilk maçını mağlubiyetle kapattı.

Melikgazi Belediyespor mağlubiyetle başladı, System.String[]
Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor'un Türkiye finallerinde oynadığı ilk maçını mağlubiyetle kapattı.

Ankara'da oynadığı ilk maçında güçlü rakibi Halkbank ile karşı karşıya gelen Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar bugün saat 13.00'de ikinci karşılaşmasında Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Melikgazi Belediyespor, Fenerbahçe maçının ardından yarın üçüncü maçında İzmir ekibi Altekma takımı ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Türkiye, Genç, Melikgazi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor mağlubiyetle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]