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Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor

6 saat önce

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor, System.String[]

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.


Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Melikgazi Belediyespor rakibine set vermedi. İlk seti 28-26, ikinci seti 25-10 ve üçüncü seti 25-17 kazanan Melikgazi Belediyespor 6'da 6 yaptı. 17 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor maç sonrası büyük sevinç yaşadı.


Melikgazi Belediyespor ligin 7.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek ve dinlenme fırsatı bulmuş olacak. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Silifke, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
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