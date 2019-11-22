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Melikgazi Belediyespor Silifke'ye konuk olacak

6 saat önce

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı ligin 6.haftasında deplasmanda Kılıç Silifke İdmanyurdu'na konuk olacak.

Melikgazi Belediyespor Silifke'ye konuk olacak, System.String[]

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı ligin 6.haftasında deplasmanda Kılıç Silifke İdmanyurdu'na konuk olacak.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig Erkekler 3.Grupta namağlup yoluna devam eden Melikgazi Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Kılıç Silifke İdmanyurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 14 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor. En yakın rakibine 5 puan fark atan Melikgazi Belediyespor her maçını kazanarak sezon sonu mutlu sona ulaşmanın hesabını yapıyor. Rakibi Kılıç Silifke İdmanyurdu ise ligde 5 puanla 7.sırada yer alıyor. Mersin Silifke Spor Salonunda oynanacak olan Kılıç Silifke İdmanyurdu-Melikgazi Belediyespor maç saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Türkiye Voleybol Federasyonu, Melikgazi, voleybol, Silifke, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
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