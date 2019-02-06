Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor-Şiran Akademi: 3-0

Melikgazi Belediyespor-Şiran Akademi: 3-0

32 dakika önce

SALON: AtatürkHAKEMLER: Adnan Üstünel, Veysel AlışMELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Alpay Soytürk, Mehmet Emin Polat, Mahmut İğret, Osman Özdemir)ŞİRAN AKADEMİR:...

Melikgazi Belediyespor-Şiran Akademi: 3-0, System.String[]


SALON: Atatürk

HAKEMLER: Adnan Üstünel, Veysel Alış

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Alpay Soytürk, Mehmet Emin Polat, Mahmut İğret, Osman Özdemir)

ŞİRAN AKADEMİR: Osman Ekiz, Enes Güç, Necmi Mırık, Doğuş Bayram, Çağrı Karakuş, Ceyhun Ahlat (Orhan Köse Emircan Aykın)

SETLER: 25-23, 25-8, 25-22

SÜRE: 66 (25, 8, 22)

Türkiye Erkekler 2'nci Voleybol Ligi 3'üncü Grup'ta yer alan Kayseri takımı Melikgazi Belediyespor, sahasında Gümüşhane temsilcisi Şiran Akademi'yi set vermeden mağlup etti. 

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:10 Kaynak: DHA

Davut Şahin, Afşar, Mustafa Kemal Atatürk, Şiran, Spor
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