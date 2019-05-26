Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyespor, Türkiye finalinde

Melikgazi Belediyespor, Türkiye finalinde

2 saat önce

Çorum'da 24 Mayıs'ta başlayan ve bugün sona eren Genç Erkekler Yarı Final grup maçlarında Tokat Belediye Plevne Sporu 3-2 ve Gümüşhane Şiran Akademi Sporu 3-2 yenen Melikgazi Belediyespor Türkiye Finaline yükseldiTürkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu bu sistemde Anadolu'dan gelecek 4...

Melikgazi Belediyespor, Türkiye finalinde, System.String[]
Çorum'da 24 Mayıs'ta başlayan ve bugün sona eren Genç Erkekler Yarı Final grup maçlarında Tokat Belediye Plevne Sporu 3-2 ve Gümüşhane Şiran Akademi Sporu 3-2 yenen Melikgazi Belediyespor Türkiye Finaline yükseldi

Türkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu bu sistemde Anadolu'dan gelecek 4 takım arasına adını yazdırdı. Çorum'da rakiplerini tek tek geride bırakarak önemli bir başarıya imza atan Melikgazi Belediyespor Genç Erkek Voleybol takımı 26 Haziran - 02 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerinde mücadele etme hakkı kazanmış oldu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:06 Kaynak: İHA
Çorum, Melikgazi, Türkiye, Spor
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