Melikgazi Belediyespor veda etti
57 dakika önce
Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finallerinde oynadığı 3 maçıda kaybeden Melikgazi Belediyespor veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:22 Kaynak: İHA
Kulüplü Genç
Erkekler Türkiye
Şampiyonası finallerinde oynadığı 3 maçıda kaybeden Melikgazi
Belediyespor veda etti.
Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor'un Türkiye finallerinde oynadığı 3 maçta da set alamadı. Ankara
'da oynadığı maçlarda Halkbank, Fenerbahçe
ve TFL Altekma takımlarına 3-0'lık setlerle mağlup olan Kayseri
ekibi Melikgazi Belediyespor Türkiye finallerinde veda etti. Son 8 takım arasına girmeyen Melikgazi Belediyespor son 16 takım arasına adını yazmış oldu. - KAYSERİ
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