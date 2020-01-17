Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Grup Müsabakası Yolunda

Voleybol genç takım müsabakası sona eren Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı nisan ayında yapılacak olan Türkiye grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı.



Son maçta Melikgazi Belediyespor voleybol genç takımı Finalspor'u 3-0 yenerek Kayseri ikincisi oldu.



Melikgazi Belediyespor'un çok güçlü olduğunu ve alınan başarılar ile her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Böyle başarılı gençleri görmek bizleri çok mutlu ediyor. Elde edilen başarılardan ötürü gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak spora, sporcuya ve gençlere vermiş olduğumuz önemle sporcularımızın başarısına destek oluyoruz. Bizler çocuklarımızın spora yönelmesini istiyoruz. Spor ortamında çocuk veya genç, yeteneklerini bilir, kendini iyi tanır ve sorumluluklarının bilincindedir. Melikgazi Belediyesi olarak, yanınızdayız ve sonuna kadar destekçiniz olacağız. Başarı sizden, destek bizden. Emeği geçen hocalarımızı ve her aşamada sizlere destek olan ailelerinizi tebrik ediyorum." dedi. - KAYSERİ