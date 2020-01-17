Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Grup Müsabakası Yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Grup Müsabakası Yolunda - Son Dakika Spor

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Grup Müsabakası Yolunda

7 saat önce

Voleybol genç takım müsabakası sona eren Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı nisan ayında yapılacak olan Türkiye grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Grup Müsabakası Yolunda, System.String[]

Voleybol genç takım müsabakası sona eren Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı nisan ayında yapılacak olan Türkiye grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı.


Son maçta Melikgazi Belediyespor voleybol genç takımı Finalspor'u 3-0 yenerek Kayseri ikincisi oldu.


Melikgazi Belediyespor'un çok güçlü olduğunu ve alınan başarılar ile her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Böyle başarılı gençleri görmek bizleri çok mutlu ediyor. Elde edilen başarılardan ötürü gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak spora, sporcuya ve gençlere vermiş olduğumuz önemle sporcularımızın başarısına destek oluyoruz. Bizler çocuklarımızın spora yönelmesini istiyoruz. Spor ortamında çocuk veya genç, yeteneklerini bilir, kendini iyi tanır ve sorumluluklarının bilincindedir. Melikgazi Belediyesi olarak, yanınızdayız ve sonuna kadar destekçiniz olacağız. Başarı sizden, destek bizden. Emeği geçen hocalarımızı ve her aşamada sizlere destek olan ailelerinizi tebrik ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Grup Müsabakası Yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]