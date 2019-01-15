Son Dakika Haberleri: Melikgazi Besk Destek Bekliyor

Melikgazi Besk Destek Bekliyor

1 saat önce

Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Şahin, destek istedi.

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Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Şahin, destek istedi. Rakiplerinin büyük bütçeler ile ligde yer aldığına dikkat çeken Şahin, "Biz ise zorluklar içerisinde zirve yarışı vermeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son iki haftayı mağlubiyet ile kapatan Melikgazi Belediyespor BESK'in Kulüp Başkanı Faruk Şahin, maddi olanaksızlıklardan yakındı. Şahin, "Son olarak kendi evimizde oynadığımız Esenyurt maçına büyük eksikler ile çıktık. Takımımızın as oyuncularında Nurettin Tursunov geçen hafta gördüğü karttan dolayı cezalı durumdaydı. Maçın başlarında da takım kaptanımız Yunus Dalmaz'ın şanssız bir sakatlığı oldu. Yenemeyeceğimiz veya puan alamayacağımız bir maç değildi fakat sağlık olsun oyuncularımın ayağına sağlık. Bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Rakibimiz göğüs sponsorundan tutun sırt sponsoru dahi mevcut. Bir de bize bakın, gerçekten bu şehrin bu çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Sağ olsun Memduh Büyükkılıç başkan 4 yıldır bize zaten sponsor ama şehrinde bir şeyler yapması gerekiyor. Oyuncuların maddi desteğe de ihtiyacı var. Umarım bu şehir bu takımı hakkettiği yere getirecektir." dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Türkiye, Melikgazi, Spor
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