Melikgazi Besk Evinde Kayıp
1 saat önce
Türkiye Ampute 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Melikgazi Ampute Futbol takımı, evinde oynadığı mücadelede Esenyurt Engelli Gücü'ne 5-0 mağlup oldu.
Türkiye
Ampute 1. Futbol
Ligi'nde mücadele eden Kayseri
temsilcisi Melikgazi
Ampute Futbol takımı, evinde oynadığı mücadelede Esenyurt
Engelli Gücü'ne 5-0 mağlup oldu.
Melikgazi Belediyespor'un eksiklerinin damga vurduğu maç Argıncık Stadı'nda oynandı. Önemli isimlerinden yoksun sahaya çıkan Kayseri ekibinde, oyunun başında takım kaptanı Yunus Dalmaz'ın sakatlanmasıyla moraller iyice bozuldu. Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 7. dakikada kaptan Serkan
Bedel ile bulduğu şık gol ile 1-0 öne geçti. Bu golle beraber oyunda eksik durumda olan Melikgazi Belediyesi topa hakim olmakta zorlandı. Bu dakikadan sonra ağırlığını iyice hissettiren Esenyurt Engelli Gücü 14 ve 20'de İspanyol golcü David Mendes, 37'de Oktay Yıldız ve 50. dakikada da Mahmut Kaya
ile bulduğu gollerle sahadan 5-0 gibi farklı bir sonuçla ayrılmayı bildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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