Melikgazi Besk Lideri Geçemedi
1 saat önce
Türkiye Ampute Futbol Birinci Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Belediyesi BESK, evinde lider Konya Engelliler Gücüspor'a ikinci yarıda yediği goller ile 3-0 mağlup oldu.
Türkiye
Ampute Futbol
Birinci Ligi'nde mücadele eden Melikgazi
Belediyesi BESK, evinde lider Konya
Engelliler Gücüspor'a ikinci yarıda yediği goller ile 3-0 mağlup oldu.
Argıncık Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Kayseri
ekibi savunmaya yönelik puan odaklı çıktığı maçta ilk yarıda isteğini sahaya yansıtarak ilk devreyi 0-0 berabere kapattı. İkinci yarıda da aynı disiplin ile sahaya çıkan Melikgazi Belediyesi BESK talihsiz bir gol yedi. Eksik olan ve savunmada daha fazla yorulan sporcular maçın sonlarına doğru iki gol daha yedi ve müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı. Kulüp Başkanı Faruk Şahin, ekip olarak ellerinden geleni yapmalarına rağmen puana ulaşamadıklarını söyledi. Şahin, "Özellikle maç öncesi planlanan taktikleri bire bir uygulayan arkadaşlarımı kutluyorum. Sonuçta Konya ekibi galip gelsede bizim gücümüzü herkes bir kez daha gördü. Tam kadro olsak ve bu motivasyon ile sahaya çıksak sonuçların böyle olmayacağını herkes biliyor. Herşeye rağmen mücadeleden taviz vermeden sahada aslanlar gibi duran tüm arkadaşlarımı kutluyorum." dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:16 Kaynak: İHA
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