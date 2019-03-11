Son Dakika Haberleri: Melikgazi Besk Samsun'dan Mutlu Döndü

Melikgazi Besk Samsun'dan Mutlu Döndü

40 dakika önce

2018-2019 tekerlekli sandalye basketbol bölgesel liginin bitimine yaklaşılan son haftalarda Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Samsun deplasmanından mutlu döndü.

Melikgazi Besk Samsun'dan Mutlu Döndü, System.String[]
2018-2019 tekerlekli sandalye basketbol bölgesel liginin bitimine yaklaşılan son haftalarda Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Samsun deplasmanından mutlu döndü.

Maça kafile eksiği ile Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sahaya yedeksiz çıktı. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçta ağırlıklarını koyarak karşılaşmayı 39-71 galip geldi. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu galibiyetle grupta ikinci sıradaki koltuğunu korudu. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Faruk Şahin, "Kulüp olarak iki branşta da faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Elbette ki hedeflerimiz var ama bunu zamana yayabiliriz. Bu sezon konumunu koruyarak gelecek sezon için hedef belirlenebilir. Şu an öncelikli olarak desteklerini esirgemeyen ve bu sezonu tamamlamamız için katkı sağlayan başta sayın başkanım Dr Memduh Büyükkılıç Bey ve diğer tüm destekçilerimize bunu göstermek zorundayız. Bu hafta Samsun deplasmanına giderken hedef galibiyetle dönmekti bunu başardığımız için mutluyum" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:34 Kaynak: İHA

basketbol, Samsun, Melikgazi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı Meral Akşener'den Erdoğan'a: Senden Toz Zerresi Kadar Korkarsam Namerdim

Beşiktaş Karius Haberlerini Yalanladı Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:14:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi Besk Samsun'dan Mutlu Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]