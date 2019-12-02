Melikgazi BESK'ten birg alibiyet, 1 mağlubiyet

Melikgazi Belediyesi BESK, 2019-2020 sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde Adana Martı Engelliler Spor Kulübü'nü evinde ağırlayan Melikgazi Belediyesi BESK maçın son periyotunda rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.



Melikgazi Belediyesi BESK, rakibi önünde ilk 3 periyotta başa baş mücadele gösterdi. Maçın son periyodunda rakip takım üstünlük elde ederek maçı 43-60 kazandı. Maçın ardından Başkan Faruk Şahin, kazanmak için çıktıkları maçtan yenilgi ile ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Şahin, "Elbette kazanmayı çok istedik ama olmadı. Sonuçta sahaya çıkarak ellerinden geleni yapan kardeşlerimi kutluyorum. Ampute futbolda ise bu haftayı hükmen galibiyet ile geçtik. Rekabetin puan bazında çekişmeli sürdüğü ligde 9 puanla süper lig iddiamız devam ediyor" dedi.



'3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı'



Melikgazi Belediyesi BESK Başkanı Faruk Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Şahin, "Malum 3 Aralık Dünya engelliler günü ve bizler imkan verildiği takdirde nelerin başarılabileceğini ispat ediyoruz. Hayatın her alanında var olduğumuz ve şartların eşitlendiği ve imkan verildiği zaman başarı yüzdesi en yüksek camia olduğumuz ispatlamaktadır. Bizlere imkan sağlayan başta Melikgazi Belediyesi başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı sayın Recep Bağlamış ile bize inanan maddi manevi tüm destekçilerimize teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ