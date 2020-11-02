'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' sonuçları açıklandı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen 'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' sonuçları açıklandı.

Kentin geleceğine yön verecek tanımsız bir mekanı tanımlı hale getirecek proje hakkında açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi; "Aylar önce ilan ettiğimiz ve birçok mimarın başvuru yaptığı yarışmamızda sona geldik. Aslında 9 Kasım'da açıklayacaktık ancak jüri üyelerimiziz yoğun çalışması sonucu değerlendirmelerimiz bitti. Beklenen gün geldi. Mimarlar Odamıza, mesai arkadaşlarıma ve değerli jüri üyelerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Toplam 8 üye ile yarışma sonuçlanmış oldu. 138 tane başvuru oldu. 3 eşdeğer ödül, 3 mansiyon ödül ve 3 tane de satın alma ödülü olmak üzere toplam 9 proje ödüle layık görüldü. Tüm katılımcılara teşekkür eder ödül almaya hak kazananları tebrik ederim. Özellikle şehir merkezinde Hunat ve Cumhuriyet Mahallesinde kale duvarları önünde yapacağımız 138 proje oldu. Bunların içinden çok heyecan veren projelerimiz var. Bu projelerden bir tanesini en kısa sürede burada uygulayarak buluşma noktasını hayata geçirmek istiyoruz. Hayırlı olmasını dilerim. Sonuçları http://melikgazi.bel.tr/yarisma/ adresinden öğrenebilirsiniz."

Yarışmada ödül almaya hak kazananların listesi şu şekilde:

Eşdeğer ödül :

22 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 29045

Müellif: F.Aslı Yalçın-Mimar,Kentsel Tasarımcı

72 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 91407

Müellifler: İsmail Kocataş-Mimar/Ekip Başı,Gülşah Güneş-Mimar

Yardımcı: Bilge Akbulut-Mimar,Yakup Akdağ-Mimar

86 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 28071

Müellifler: İlayda Akak- Mimar/Ekip Başı,Alp Fahri Ardıç- Mimar,Yiğit Denktaş- Mimar

Yardımcı : Esra Ergün- Mimarlık Öğrencisi

Danışman: Ozan Gürsoy- Mimar

1.MANSİYON:

93 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 19723

Müellifler: Elif Ağaoğlu- Mimar/Ekip Başı,Beyza Portakal-- Mimar

2.MANSİYON:

99 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 94671

Müellifler: Erdem Dokuzer- Mimar/Ekip Başı,Eren Tümer- Mimar

Yardımcılar: Ece Sultan Karacık- Mimar,Salih Boyraz- Mimarlık Öğrencisi,Sinan Akkuş- Mimarlık Öğrencisi

Danışman: Neşe Dokuzer- Mimar

3.MANSİYON:

1 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 64837

Müellif: Orhan Ersan - Yüksek Mimar

Yardımcı: Gülcan Afacan - Yüksek Mimar

Danışmanlar: Ferhan Hacıalibeyoğlu - Doç. Dr. Mimar,Deniz Dokgöz - Doç. Dr. Mimar

Satınalma Ödülü:

33 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 68249

Müellifler: Esra Nur Gündüz -Mimar/ Ekip Başı,Furkan Bayır-Mimar, Kübra Gülhan-Mimar

48 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 73142

Müellif: İlknur Gül -Mimar/Ekip Başı

Yardımcı : Gülüzar İlhan- Mimar,İbrahim Özvariş- Mimar

136 Sıra Numaralı Proje - Rumuz: 71409

Müellif: İrem Korkmaz -Mimar

numaralı projeler ödül almaya hak kazandı. - KAYSERİ