Melikgazi Belediyesinden çalışanlarına promosyon müjdesi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, memurların maaş farkları ile tüm belediye çalışanlarının banka promosyonlarının maaş gününde ödeneceğini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, belediye çalışanlarının maaş ile ikramiyelerinin her zaman tam ve zamanında ödendiğini belirtti.

Melikgazi Belediyesi çalışanlarının bir aile ortamı içerisinde hizmet verdiğini ve çalışanlar sayesinde belediyenin örnek projelere imza attığını aktaran Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak çalışanlarımız olan işçi, şirket işçisi ve memurların maaş ve diğer sosyal alacaklarını tam ve zamanında ödüyoruz. Melikgazi Belediyesi örnek ve referans gösteriliyorsa bunda özverili ve fedakar çalışanlarımızın büyük katkısı bulunmaktadır. İşçi statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerini de her zaman zamanında ödedik." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinde çalışan memurların 15 günlük farklarının ödeneceğini kaydetti.