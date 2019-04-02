Melikgazi Çiçek Açacak

Melikgazi Belediyesince ilçe sınırları içerisinde güvenli ve seri trafik akışını sağlamak amacı ile yaptırılan kavşaklarda çeşitli düzenlemeler yaparak mevsimlik çiçek ekimini gerçekleştirildiği bildirildi.

Melikgazi Belediyesince ilçe sınırları içerisinde güvenli ve seri trafik akışını sağlamak amacı ile yaptırılan kavşaklarda çeşitli düzenlemeler yaparak mevsimlik çiçek ekimini gerçekleştirildiği bildirildi.



Şehir merkezi olarak bilinen alanlarda toplam 54 kavşak bulunduğunu, 12 ayrı yerde ise kavşaksız ve ışıksız geçiş sistemi ile trafik akışının sağlandığı mevsimin özelliğine göre, kavşakların tamamında mevsimlik çiçekler ekilerek kavşakların adeta birer çiçek bahçesine dönüştürüleceği kaydedildi. Özellikle Nisan ayının ilk günlerinde lale ve menekşe ekilen bu yerlerde göze ve gönüllere hitap eden birer görüntü ile bireylere doğa sevgisini hatırlatan çiçeklerin sezon boyunca sürekli değiştirileceğini belirtilerek, bu çalışma ile çiçeklerin vatandaşlarca kollanıp korunduğu, bunun da, kentlilik bilincinin arttığının bir göstergesi olduğu vurgulandı. - KAYSERİ

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