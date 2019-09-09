Melikgazi'de '09.09.2019 günü Saat: 09.09' da 45 nikah kıyıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 5 ayrı merkezde Nikah Salonu oluşturarak hizmeti vatandaşın bizzat bulunduğu yere götürdüklerini söyledi.



Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu olarak 5 ayrı yerde nikah işlemlerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu"Birçok çiftin hafızalarda daha kolay kalması ve bir bakıma matematiksel olarak görsel olması sebebi ile 09.09.2019 günü nikah işlemlerini yerine getirmek için aylar öncesi talepte bulundular. Bugün 09 Eylül 2019 günü özellikli hale getiren ise matematiksel işlemdir. Yani 9. ayın 9. günü ayrıca bugün saat 09.09 geçe nikah için çok önceden randevu alınmış. Bizde nikahlarını kıydık. Bu güzel birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum" dedi.



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bugün saat 09.09'da Fatma Ülger ile Murat Yıldız çiftlerin nikahlarının yerine getirildiğini kaydetti. Bugün akşam 23.15'e kadar 45 nikah işleminin yerine getirileceğini ifade eden Başkan Dr.Palancıoğlu, ailelerinin mutlu gününde ve gençlerin bu anlamlı günde nikah işlemlerini yerine getirdiği için mutluluk duyduğunu ve kendilerine huzurlu bir evlilik dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ