Melikgazi Belediyesi günde 460 ton çöp topluyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi günde 460 ton çöp topluyor

06.01.2021 11:25
Melikgazi Belediyesi günde 460 ton çöp topluyor, System.String[]

Çevre dostu belediyecilik kapsamında temizlik çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, günlük 460 ton çöp topluyor.

Çevre dostu belediyecilik kapsamında temizlik çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, günlük 460 ton çöp topluyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha temiz ve sağlıklı çevre oluşturmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü, vatandaşlara daha yaşanabilir Melikgazi sunduklarını belirtti.

İlçe genelinde her gün 10 bin konteyner çöp topladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her mahallemize ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. İki vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışıyoruz. Modern ve son teknoloji olan yeni araçlarımızla hizmet vermekteyiz. 45 araç ve 150 personelle günlük 460 ton çöp toplanıyor. Ayrıca çöp konteynerlerimiz de düzenli yıkanıp dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızdan evsel katı atıkların alımlarının aksamaması için araçlarını çöp konteynerlerinin önlerine park yapmamalarını rica ediyoruz. Çöplerin konteynerlere çöp poşetiyle atılması sağlığımız açısından çok önemli. Belediye olarak elbette temizlemekten imtina etmiyoruz ama bazı vatandaşlarımızın çevreye duyarlı davranmaması bizi gerçekten üzüyor. Lütfen geleceğimiz için çevremize daha duyarlı olalım."

Melikgazi Belediyesi günde 460 ton çöp topluyor
Melikgazi Belediyesi günde 460 ton çöp topluyor

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi günde 460 ton çöp topluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı         
11:28
Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az         
10:48
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum 15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum         
09:45
Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor         
09:40
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak sözler: Kadınlar doğru erkeği bulamıyor, görücü usulü en güzeli Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak sözler: Kadınlar doğru erkeği bulamıyor, görücü usulü en güzeli         
08:11
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 11:57:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi Belediyesi günde 460 ton çöp topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei