Melikgazi Belediyesi günde 460 ton çöp topluyor - Son Dakika

Çevre dostu belediyecilik kapsamında temizlik çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, günlük 460 ton çöp topluyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha temiz ve sağlıklı çevre oluşturmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü, vatandaşlara daha yaşanabilir Melikgazi sunduklarını belirtti.

İlçe genelinde her gün 10 bin konteyner çöp topladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her mahallemize ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. İki vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışıyoruz. Modern ve son teknoloji olan yeni araçlarımızla hizmet vermekteyiz. 45 araç ve 150 personelle günlük 460 ton çöp toplanıyor. Ayrıca çöp konteynerlerimiz de düzenli yıkanıp dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızdan evsel katı atıkların alımlarının aksamaması için araçlarını çöp konteynerlerinin önlerine park yapmamalarını rica ediyoruz. Çöplerin konteynerlere çöp poşetiyle atılması sağlığımız açısından çok önemli. Belediye olarak elbette temizlemekten imtina etmiyoruz ama bazı vatandaşlarımızın çevreye duyarlı davranmaması bizi gerçekten üzüyor. Lütfen geleceğimiz için çevremize daha duyarlı olalım."