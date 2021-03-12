Melikgazi'de 100. yıl anısına İstiklal Ruhu Tarihi Kale'den yankılandı - Son Dakika

Melikgazi'de 100. yıl anısına İstiklal Ruhu Tarihi Kale'den yankılandı

12.03.2021 17:21
Melikgazi'de 100. yıl anısına İstiklal Ruhu Tarihi Kale'den yankılandı, System.String[]

Melikgazi Belediyesi Tarihi Kayseri Kalesi'nde 100 kişilik orkestra ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını kutladı.

Melikgazi Belediyesi Tarihi Kayseri Kalesi'nde 100 kişilik orkestra ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını kutladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma gününün 100'üncü yılında kale içinde 100 kişilik bir orkestra ile İstiklal Marşı'nın 100. Yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal, programımızda güzel bir proje hayata geçirdik. Öncelikle bu güzel projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bende uzun süre Türk Sanat Musikisi korolarında yer aldım. İstiklal Marşımızın yazarı rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim bizlere bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşı zalime, işgalciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır. Milletimizin dini, bayrağı ve toprakları uğruna başlattığı milli mücadeleden hareketle kaleme alınan ve aziz milletimizin içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde izah eden İstiklal Marşımızın ne zorluklar altında kaleme alındığı ve o dönemde milletimizin içerisinde bulunduğu durumu hatırlatmamız, unutmamamız gerekir. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, bayrak uğrunda ölen varsa vatandır' sözüyle toprağa düşüp şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Programda 100 kişilik koro enstrümanlar ile İstiklal Marşı'nı seslendirdiler. - KAYSERİ

Melikgazi'de 100. yıl anısına İstiklal Ruhu Tarihi Kale'den yankılandı
Melikgazi'de 100. yıl anısına İstiklal Ruhu Tarihi Kale'den yankılandı
Melikgazi'de 100. yıl anısına İstiklal Ruhu Tarihi Kale'den yankılandı

Melikgazi Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de 100. yıl anısına İstiklal Ruhu Tarihi Kale'den yankılandı - Son Dakika


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