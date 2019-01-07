Melikgazi'de 2019 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Melikgazi Belediyesinin yeni yıldaki ilk meclis toplantısı yapıldı.
Melikgazi
Belediyesinin yeni yıldaki ilk meclis toplantısı yapıldı. 29 madde görüşüldü.
Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Meclis Toplantısında, 29 madde gçrüşüldü; 16 madde oy birliği ile kabul edilirken, 13 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.
Meclis gündem maddelerinin genelde imar konuları olduğunu çünkü planlı ve sağlıklı bir şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesisleri ile tarihi ve kültürel mekanlara büyük önem veriyoruz.2019 yılının ilk meclis toplantısında da ilçemizin imarlı gelişime katkı sağlayacak kararlar aldık" dedi.
Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı
Yapılan seçimlerde Denetim Komisyonu üyeliklerine Sıddık Sami Kadıoğlu
, Hasan Köksal
, Osman Erkan
Ödev ve İrfan Dursun'un seçildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak oybirliği ile alınan kararlardan dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:52 Kaynak: İHA
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