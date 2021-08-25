Melikgazi'de 22 arsanın 16'sı satıldı 6 tanesi pazarlığa kaldı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi açık artırma usulüyle ihalesini yaptığı 22 adet arsadan 16 tanesini satarak geri kalan 6 adet arsayı pazarlığa bıraktı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılan ihalenin Melikgazi'ye hayırlı olmasını temenni ederek elde edilen gelirlerin yatırıma dönüşeceğini hatırlattı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda yapılan ihale hakkında bilgi veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hizmet ve yatırımlarımıza kaynak oluşturmak için 22 adet arsamızı satışa çıkardık. Yapılan ihale sonucuna göre toplam 6 milyon 618 bin lira gelir elde edildi. 22 adet arsa vasfındaki taşınmazlardan 16 tanesini dün sattık. 6 tanesi ise pazarlığa kaldı. Satıştan elde edilen gelir ilçemizde yatırıma dönüşecek. Yapmış olduğumuz yatırımlar ve yeni projeler Melikgazi sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacak inşallah. Bu ihalemiz güzel bir yatırım imkanıydı. Hem Melikgazili vatandaşlarımıza hem de arsalarımızı alan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ