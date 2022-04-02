Melikgazi'de 3 yılda 550'den fazla metruk yapı yıkıldı - Son Dakika
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Melikgazi'de 3 yılda 550'den fazla metruk yapı yıkıldı

02.04.2022 15:09
Melikgazi'de 3 yılda 550'den fazla metruk yapı yıkıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, metruk binaları yıkıp çarpık yapılaşmayı sorun olmaktan çıkardıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, metruk binaları yıkıp çarpık yapılaşmayı sorun olmaktan çıkardıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Tacettinveli Mahallesi'nde bulunan metruk bir evi sahibi ile anlaşarak yıktıklarını belirtti.

İlçede 3 yılda 550'den fazla metruk yapıyı yıktıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çarpık yapılaşmayı Melikgazi'mizde sorun olmaktan çıkarıyoruz. Yıkım yaparken gönülleri kırmıyoruz. Metruk binalar uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bu sayede hem güvenli yerler ortaya çıkıyor hem de çevre kirliliği ortadan kalkmış oluyor. Eski binalar ile de anlaşıp yıkıyor yerine yol, park gibi hizmetler yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı."

YORUMLAR
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Osman Kavuncu ve Esentepe Mahallesi'nde ilkbahar temizliği başladı Osman Kavuncu ve Esentepe Mahallesi'nde ilkbahar temizliği başladı

Mustafa Palancıoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de 3 yılda 550'den fazla metruk yapı yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melikgazi'de 3 yılda 550'den fazla metruk yapı yıkıldı - Son Dakika
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