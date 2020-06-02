Melikgazi'de 5 milyon lira bütçeli sağlık yatırımı yapılacak - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından 5 milyon lira bütçeli, 2 aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçirilmek amacıyla Tınaztepe ve Sakarya mahallelerinde aile sağlığı merkezi inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini verdiklerini belirtti.

Sağlık ocağı, okul ve cami gibi yatırımları vatandaşların konforunu artırmak, ihtiyaçlarını gidermek için hayata geçirdiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tınaztepe Mahallesi'nde hayırseverimiz ile yapacağımız Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi 2 milyon liraya mal olacak. Bu sağlık merkezinde 7 hekim, 1 laboratuvar, tıbbi müdahale odası, aşı-bebek izleme odası, gebe takip odası ve poliklinikler olacak. Bir diğeri 3 milyon liralık yatırım bedeli ile hayata geçecek olan Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projemizi de Sakarya Mahallesinde hayata geçireceğiz. İçinde 7 hekim, 1 laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izlem odası, gebe takip odası ve poliklinikler olacak. Sağlıklı Hayat Merkezinde ise diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve uygulama salonu, KETEM (kanser tarama) cihazı mamografi, gebe bilgilendirme odaları, sigara bıraktırma odası ve eğitim salonu gibi bölümlerden oluşacak. Böylece büyük bir sağlık yatırımı Melikgazi'de hayata geçecek."