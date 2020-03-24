Melikgazi'de 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi'de 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı... - Son Dakika

Melikgazi'de 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı kararla, 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Melikgazi Belediyesince iaşe paketi dağıtılmaya başlandı.

Melikgazi'de 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı kararla, 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Melikgazi Belediyesince iaşe paketi dağıtılmaya başlandı.


Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi hemşerilerinin Kaymakamlıkça tespit edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak sadece bu süreç değil, her zaman ihtiyaç sahibi olan hemşerilerimize gereken gıda desteği sağlanmaktadır. Sosyal Belediyecilik ve sosyal sorumluluk bilinci ile bu tür çalışmaları pek haber yapmadığımız gibi 'Veren El Alan Eli Görmesin' felsefesi ile paylaşımda da bulunmuyoruz. Bugün ekiplerimiz 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan ailelere evlerinde, belediyemizce oluşturulan iaşe paketleri teslim edildi" dedi.


5 ayrı yardım ekibi ile gerçekleştirilen iaşe yardımının sosyal belediyecilik hizmeti kapsamında bu süreç içinde devam edeceğini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, ayrıca Melikgazi Belediyesinin ihtiyaç ve yardıma muhtaç aileler içinde yer alan 65 yaş üstü 25 aileye de iaşe yardımında bulunulduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:21 Kaynak: İHA

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