Melikgazi'de park yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçede 80 parkın yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, park yapım çalışmalarını kontrol etti.

Parkların 23 gün sonra tamamlanacağını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasında olsak da mahallelerde çalışmalarımız devam ediyor. Biz de bu kapsamda mahallelerimizde yapımını tamamlamak üzere olan parkları yerinde inceledik. 80 günde 80 park projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu 80 park Melikgazi'de şuanda yapılmış parkların yüzde 20'sine tekabül ediyor. 400 bin metrekare toplam yeşil alana sahip. 80 günde 80 park sözünü gerçekleştirmek, ilçemizi yeşillendirmek ve çevre düzenlemesini yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."