Melikgazi'de 80 rakamının gizemi Cuma günü açıklanıyor - Son Dakika

Melikgazi'de 80 rakamının gizemi Cuma günü açıklanıyor

07.10.2020 11:37
Melikgazi'de 80 rakamının gizemi Cuma günü açıklanıyor, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak şehrin birçok yerinde yer alan pano ve billboardlardaki 'Melikgazi'de 80 Günde Ne Yapılır?', 'Melikgazi'ye 80 Gün Yeter mi?', 'Melikgazi'de 80 Günde Biter mi?', 'Melikgazi'de 80 Gün?

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak şehrin birçok yerinde yer alan pano ve billboardlardaki 'Melikgazi'de 80 Günde Ne Yapılır?', 'Melikgazi'ye 80 Gün Yeter mi?', 'Melikgazi'de 80 Günde Biter mi?', 'Melikgazi'de 80 Gün?' ve 'Melikgazi'de 80 Gün Sonra Ne Olacak?' ilanlarındaki sürprizin Cuma günü saat 15.00'te açıklanacağını söyledi.

Bir haftadır Kayseri genelinde panolardaki gizemin vatandaşlar tarafından çok merak edildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir hafta merakla beklenen 80 rakamındaki büyük sürprizimizi Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami yanında Cuma günü saat 15.00'te vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi. Melikgazi Belediyesi'nin toplumun her kesimin hitap eden birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi'de göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçemiz ve halkımızın ferahı için mesai arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. İhtiyaçları gidermek için seri ve daha nitelikli yollar, camiler, okullar, sağlık ocakları ve sosyal tesisler inşa ediyoruz. 80 gün gibi çok kısa bir sürede büyük bir projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de Kayseri genelindeki bilboardlardan bu merak uyandıran projemizi görmüş olacaklar. Yapmış olduğumuz hizmetler ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'de 80 rakamının gizemi Cuma günü açıklanıyor

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de 80 rakamının gizemi Cuma günü açıklanıyor - Son Dakika

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