Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de 99 dairelik konutların temeli yarın atılacak
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Melikgazi'de 99 dairelik konutların temeli yarın atılacak

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 blok halinde 9 dükkan ve 99 dairelik konutların; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile 27 Eylül 2019 Cuma günü (bugün) saat 17.

Melikgazi'de 99 dairelik konutların temeli yarın atılacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 blok halinde 9 dükkan ve 99 dairelik konutların; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile 27 Eylül 2019 Cuma günü (bugün) saat 17.00'de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.


Melikgazi Belediyesinin kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirmede sosyal konutların büyük payı ve önemi olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel dönüşüm konutları Melikgazi Belediyesinin en önemli yatırımıdır. 1994 yılında başlatılan ve bugün bütün hızıyla devam eden modern yapılaşma Melikgazi ilçesinin referans belediye olarak anılmasına ve bilinmesine olanak sağlamış. Sonuçta Kayserimiz kazanmıştır. Bu amaçla kentsel dönüşüm projesi kapsamında 39 blokta 1988 daire inşa edildi. Karabekir Mahallesinde temeli atılacak kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki dönüşüm konutlar 2 bloktan oluşacak olup 99 daire inşa edilecektir." dedi.


Karabekir Mahallesi Eskibağ Sokak'ta yapımı gerçekleştirilecek olan daireler ile kentsel dönüşüm için bir çalışmanın daha yerine getirilmiş olacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, temel atma törenine herkesin davetli olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Mehmet Özhaseki, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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