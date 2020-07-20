Melikgazi'de altyapı çalışmaları - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi mahalle, cadde ve sokakları daha sağlıklı bir altyapıya kavuşturarak konforlu ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde asfalt yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, altyapısı büyük oranda tamamlanan Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı arasındaki kanal boyunda kaldırım ve asfalt öncesi zemin çalışması yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmalara gösterdikleri sabır ve duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kanal boyu malzeme serim ve asfalt yenileme çalışmamız devam ediyor. Çalışma süresince trafik uyarı ve uyarıcılara dikkat etmenizi rica ediyoruz. Herhangi bir kazaya ve olumsuzluğa sebep vermemek için lütfen daha duyarlı olalım. Melikgazi ilçe sınırlarında olan bütün mahallelerimizde bir program dahilinde çalışmalara devam ediyor. Halkımıza belediye eli ile verilecek her çalışmayı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp yeni hali ile hizmete kazandıracağız. Hayırlı olmasını dilerim."