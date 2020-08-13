Melikgazi'de Arabalı Sinema Günleri'nde bu hafta 'Ip Man 4' - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek Arabalı Sinema Günleri'ne tüm Kayserilileri davet etti. Bu hafta açık havada dev ekranda 'lP MAN 4' filmi gösterilecek.

Korona virüs günleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla "Arabalı Sinema Günleri" düzenlediklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

"Bizler bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza farklı kültürel ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimize Melikgazili hemşerilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Büyük ilgi gören açık hava arabalı sinema etkinliğimizi vatandaşlarımız çok sevdi. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte vatandaşlarımız araçlarından inmeden film izliyor. Bizde belediye olarak, çay, mısır ve dondurma ikram ediyoruz. Arabalı Sinema günlerinde bu hafta 'lP MAN 4' filmi gösterimde olacak. 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.00'de Erenköy Mahallesinde Erciyes Üniversitesi Ana Giriş Karşısı Otopark Alanında gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz." - KAYSERİ