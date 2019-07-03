Melikgazi'de Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Oluşturuldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1989 yılında kurulan Melikgazi Belediyesinin bugün barındırdığı nüfus ile 53 il merkezinden daha büyük olduğunu yaptığı yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans belediye olarak gösterildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1989 yılında kurulan Melikgazi Belediyesinin bugün barındırdığı nüfus ile 53 il merkezinden daha büyük olduğunu yaptığı yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans belediye olarak gösterildiğini söyledi.



Belediye çalışmaları ile 2023 hedeflediklerini gerçekleştirmek için planlı ve akılcı aynı zamanda teknolojiyi kullanarak şehircilik hizmeti sergilediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkin, verimli ve profesyonel bir kadro ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini kaydetti.



Kamu hizmetlerinin süreklilik ve zamanında yapılmasının büyük önemi bulunduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi İlçesi her geçen gün sürekli olarak planlı bir şekilde büyümekte ve gelişmektedir. Kayseri ilinin yarısına hizmet verilmektedir. Bu başarı etkin, verimli ve konusunda uzman kadrosu ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çalışmalarda kadro da ihtisaslaşmaya önem verilmektedir. Bu amaç ile konusunda uzmanların çalışacağı yeni birimler tahsis edilmektedir. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tahsis edilerek belediye ve kamu mallarını daha etkin verimli kullanımı, hizmetlerde kaliteye artırıcı, mal ve hizmetlerin tasarruflu ve rasyonel kullanımı ve daha ekonomik hizmet sunulması amaçlanmıştır" dedi



Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, barındırdığı nüfusu, iş hacmi, istihdamı, ekonomisi, üretim alanları ve bölgesel yapılanması ile Melikgazi İlçesinin Türkiye'nin ilk 15 ilçe içerisinde yer aldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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