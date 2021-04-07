Melikgazi'de asfalt çalışmalarına tam gaz devam - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye asfalt şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

2021 yılında da daha konforlu ve seri yollar için asfalt üretmeye ve yeni asfalt yollar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemizin asfalt şantiyesinde çalışmaları inceledim. Geçen sene 170 bin ton asfalt ile 170 kilometreye yakın asfalt sermiştik. 2020'de konforlu asfalt yollar yaptık inşallah bu yıl 2021'de de ilkbaharın gelmesiyle birlikte artık asfalt üretmeye ve yeni asfalt yol yapımına başlamış olduk. Asfalt tesisimizi bugün çalıştırdık işlere start verdik. Cenab-ı Allah kazasız belasız güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Melikgazi 600 bine yakın nüfusuyla en yoğun nüfuslu ilçelerden biri. O yüzden çok trafiğin olması asfaltın çok eskimesine ve yeni yollara ihtiyaç doğuruyor. Bu sene yeni yollar yapacağımız gibi yenileyeceğimiz yollarımız var. Dolayısıyla 2021 yılı da hizmetlerle dolu dolu geçecek. Yol ve ulaşım ekibime emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Sizlere daha güzel hizmetleri vermek için tüm ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Asfalt tesisinin üretime geçmesiyle birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bahar ve yaz ayları boyunca ilçenin ihtiyaç duyulan birçok noktasında yol yapım, onarım ve asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirecek. - KAYSERİ