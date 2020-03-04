Melikgazi'de basketbol ve voleybolda başarılar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Melikgazi'de basketbol ve voleybolda başarılar sürüyor - Son Dakika Spor

Melikgazi'de basketbol ve voleybolda başarılar sürüyor

6 saat önce

Girdiği maçlarda galibiyete abone olan Melikgazi Belediyespor Kulübü voleybol ve basketbol takımı başarılarını sürdürüyor.

Melikgazi'de basketbol ve voleybolda başarılar sürüyor, System.String[]

Girdiği maçlarda galibiyete abone olan Melikgazi Belediyespor Kulübü voleybol ve basketbol takımı başarılarını sürdürüyor.


Bireysel sporlara büyük önem verdiklerini ve spora yönlenen gençlerin sayısını artıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde de örneklik teşkil edecek hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Basketbol 18 yaş takımımız Türkiye finallerine gidebilmek için 10- 14 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yapılacak olan Türkiye grup müsabakalarına katılacak. Voleybol A takımımız ise 6- 8 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye 1. Ligine yükselmek için Yarı Final Müsabakalarına katılacak. İlçemizi ve kentimizi başarıyla temsil ederek güzel sonuçların altına imza atıp, göğsümüzü kabartan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

basketbol, Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu
Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'de basketbol ve voleybolda başarılar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]