Melikgazi'de belediyeye gelmeden ruhsat başvurusu yapılacak - Son Dakika

Online belediyecilik hizmetleri kapsamında her geçen gün yeni bir hizmeti daha sistemine dahil eden Melikgazi Belediyesi 'e-İşyeri Ruhsat' modülünü vatandaşların kullanımına sundu. Artık işyeri açmak isteyen vatandaşlar belediyeye gelmeden internet üzerinden ruhsat başvurusunda bulunacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Özellikle pandemiyle mücadele edilen dönemde Melikgazilileri'mizin belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın Belediyeye gelmeden sistem üzerinden iş yeri açma ve çalışma ruhsat başvurusu yapabileceği, uygunluk kontrolünün sağlanacağı yapı sistemimize dahil edilmiştir. Talep eden vatandaşlarımızın yapması gereken internet sitemizi ziyaret edip sağ üstte bulunan online işlemlerin altında bulunan e-İşyeri komutuna tıklayarak başvuru sayfasındaki bilgileri eksiksiz doldurarak kayıt oluşturmak. Oluşturulan ilgili ruhsat kaydı müdürlük tarafından kontrol edilerek vatandaşa geri dönüş yapılacak. Uygunluğu kabul olan ruhsat başvurusuna ait gerekli belge listesi iletilecektir. Gerekli belge listesinde bulunan evraklar hazırlandıktan sonra ruhsat başvuru süreci başlayacak ve ruhsat süreci ile fiziki kontroller sağlanacak. Daha sonra ruhsat harcı oluşturularak e-belediye üzerinden oluşturulan ruhsat harcını ödenmesi halinde ruhsatlar hazırlanacak" dedi. - KAYSERİ