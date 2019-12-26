Melikgazi'de binalar için enerji kimlik belgesi uyarısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi'de binalar için enerji kimlik belgesi uyarısı yapıldı - Son Dakika

Melikgazi'de binalar için enerji kimlik belgesi uyarısı yapıldı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, binalarda uygulanan enerji kimlik belgesiyle ilgili uyarıda bulundu.

Melikgazi'de binalar için enerji kimlik belgesi uyarısı yapıldı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, binalarda uygulanan enerji kimlik belgesiyle ilgili uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmaları için enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

Belediye olarak enerjiye büyük önem verdiklerini, bu amaçla enerjide tasarruf sağlanması için mesken ruhsatı aşamasında enerji kimlik belgesi istendiğini aktaran Palancıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak. Enerji doğal kaynaklardan tedarik edildiğinden bu kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Bu amaçla binalara enerji kimlik belgesi verilerek binalarda bir bakıma rekabet oluşturuyoruz. Ayrıca bu belge ile evlerin mali değeri de artmaktadır. Ev satın almak veya kiralamak isteyenler evlerin enerji kimliğine bakarak bilgi sahibi oluyor."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atatürk Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle TAV'a 389 milyon euro tazminat ödenecek
Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Son Dakika Haberleri
00:28 TOGG'dan "Devrim" mühendislerine saygı duruşu - Son Dakika
00:26 Irak Hizbullahından Berhem Salih'e "yeni Amerika işgali başlatacak" suçlaması - Son Dakika
00:20 Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika
00:19 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:07 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'de binalar için enerji kimlik belgesi uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]